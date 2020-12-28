В Смоленской области подростки-насильники планировали серию убийств

В деревне Селенки Темкинского района Смоленской области были задержаны ученик девятого класса и его 16-летний приятель, передает Общественная служба новостей. Подростков обвиняют в том, что они изнасиловали, а после убили 38-летнюю воспитательницу детского сада. Сообщается, что у несовершеннолетних был обнаружен список людей, которых они собираются убить. Первым номером там шла задушенная работница дошкольного учреждения.
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