Под Москвой прошел турнир по гиревому спорту

Порядка шести десятков спортсменов приняли участие в новогоднем турнире по гиревому спорту в подмосковном Серпухове, передает "Радио 1". Принять участие в общем зачете могли юноши и девушки от 12 лет и старше. Более юные спортсмены упражнялись со снарядами полегче. Звезды гиревого спорта выступили с показательными выступлениями.
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