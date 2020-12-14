В Самарской области школьник скончался после игры в футбол

В Самарской области случилось ЧП. По данным журналистов, после полученной травмы умер ребенок.
Уточняется, что мальчик играл в футбол. Предположительно, во время матча он получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Внезапно пострадавший потерял сознание и скончался. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает "Общественная служба новостей".
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