В Одинцове задержали серийного грабителя

В подмосковном Одинцове полицейским удалось поймать злоумышленника, который успел совершить серию краж со взломом. Задержанным оказался ранее судимый гражданин.
Теперь преступнику вновь предстоит ответить за свои поступки по всей строгости закона. В жилище подозреваемого уже найдены весомые улики, сообщает "Радио 1".
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