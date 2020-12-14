В Одинцове загорелось производственное здание

Серьезное ЧП зарегистрировано в подмосковном Одинцове. Уточняется, что на одной из улиц загорелось производственное здание.
По данным СМИ, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.
Серьезное ЧП зарегистрировано в подмосковном Одинцове. Уточняется, что на одной из улиц загорелось производственное здание.
По данным СМИ, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.
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