Неадекватный мужчина с ножом перепугал жителей Челябинска

В Челябинске произошел инцидент, который перепугал местных жителей. Уточняется, что в общественное место зашел мужчина с ножом и стал неадекватно себя вести.
Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, передает URA.ru. Выяснилось, что злоумышленник сбежал из больницы, где он лежал с коронавирусом.
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