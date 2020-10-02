На Урале сбежавший из тюрьмы зэк поймал попутку с оперативниками ФСИН в машине

На Урале беглый преступник попался в руки правоохранителей по собственной глупости. Уточняется, что сбежавший из мест заключения гражданин пытался поймать попутку, чтобы добраться к приятелям в Первоуральск.
Судя по всему, алкогольное опьянение помешало мужчине трезво оценить ситуация. В итоге он остановил транспортное средство, в котором находились сотрудники ФСИН. Горе-беглеца задержали, пишет РИА ФАН.
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