При взрыве газа в Ликино-Дулево пострадал человек

В подмосковном Ликино-Дулево в одной из квартир взорвался газ. В результате случившегося один человек получил травмы.
Уточняется, что хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Было выбито окно в комнате, возгорания не случилось. По данным сайта "Подмосковье сегодня", повреждений конструкций здания нет.
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