Под Москвой двое мужчин обстреляли из пневматического пистолета торговца с фруктами

В подмосковном городе Щелково двое мужчин, вооруженных пневматическим пистолетом, напали на торговца палатки с фруктами и овощами. Инцидент произошел в микрорайоне Щелково-3 (поселок Чкаловский) на улице Гагарина возле магазина "Пятерочка".

Злоумышленники сделали несколько выстрелов, после чего скрылись с места ЧП. Раненого продавца госпитализировали. Сотрудники полиции уже задержали нападавших, пишет сайт "Подмосковье сегодня".