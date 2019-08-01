Под Москвой двое мужчин обстреляли из пневматического пистолета торговца с фруктами

В подмосковном городе Щелково двое мужчин, вооруженных пневматическим пистолетом, напали на торговца палатки с фруктами и овощами. Инцидент произошел в микрорайоне Щелково-3 (поселок Чкаловский) на улице Гагарина возле магазина "Пятерочка".
Злоумышленники сделали несколько выстрелов, после чего скрылись с места ЧП. Раненого продавца госпитализировали. Сотрудники полиции уже задержали нападавших, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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