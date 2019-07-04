В Петербурге пассажир избил кондуктора

В Санкт-Петербурге пассажир набросился на женщину-кондуктора в троллейбусе. Пострадавшая получила контузию глазного яблока первой степени. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на "Невские новости".
Как рассказали очевидцы, мужчина бегал по салону и вел себя вызывающе. Когда кондуктор и другие пассажиры попытались выгнать правонарушителя из троллейбуса, он напал с кулаками на женщину. Подробности случившегося выясняются.
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