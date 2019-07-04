В Краснодаре загорелся склад с шинами. Пожар произошел на Кореновской улице. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 70 человек и более 20 единиц техники, передает телеканал "360".
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