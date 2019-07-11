Под Москвой в колодце нашли мужчину

В подмосковных Луховицах местные жители обнаружили мужчину в бессознательном состоянии в колодце. Коломенские спасатели вызволили его из заточения.
Пострадавшему провели сердечно-легочную реанимацию, а затем подняли на поверхность. После этого мужчина был передан дежурной бригаде медиков, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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