Под Москвой кассир магазина похитил крупную сумму денег

В Сергиевом Посаде кассир магазина присвоил себе большую сумму денег и потратил на личные нужды. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу МВД.
В полицию обратился директор супермаркета. Общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей. Правоохранители быстро вычислили преступника. Злоумышленника задержали по статье "Присвоение или растрата". Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
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