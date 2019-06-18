В петербургском аэропорту бездомный воровал сладкое

В петербургском аэропорту Пулково правоохранители задержали бездомного мужчину, который воровал из магазина конфеты и печенье. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на МВД России.
О краже сообщил полицейским менеджер супермаркета. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник под видом покупателя вынес 27 коробок шоколадных конфет, печенье, чемодан и две сумки.
Мужчина в прошлом был неоднократно судим за кражи и угрозы убийством. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Звезду поддержали коллеги
Пресс-секретарь о судебной тяжбе с хоккеистом
Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах
Артист рассказал о маленьком размере
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Срочно!
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Жанна Фриске
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Свекровь не хочет общаться с внуками
Подруга простила парню измены
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Конфликт в Чемодановке
Негры.