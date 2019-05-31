Под Москвой пенсионер упал с дерева и умер

В лесу в подмосковного Одинцово нашли мертвого пенсионера со сломанной шеей. По предварительным данным, мужчина полез на дерево и упал с высоты трех метров.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает сайт "Подмосковье сегодня".

