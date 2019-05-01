Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Работы по строительству железной дороги на переправе идут 24 часа в сутки и семь дней в неделю, удивляются украинские СМИ. Украинское издание "Обозреватель" панически заявляет, что рабочие уложили уже 22 километра рельсов из 38.
Бригады строителей Крымского моста движутся навстречу друг другу. Одна идет со стороны Кубани, другая – от полуострова. Звенья из шпал и рельсов укладывают на покрытие с антикоррозийной защитной и гидроизоляцией.
Даже украинские СМИ, известная своей нелюбовью к Крымскому мосту, признает: на переправе будет новейшая система безопасности. На трассе установят устройства сигнализации, блокировки и централизации. При этом соблюдение интервалов движения поездов будет контролироваться автоматически.
Всего на строительстве железной дороги по Крымскому мосту трудятся около пяти тысяч человек. И чем ближе ее открытие, тем сильнее истерика в Незалежной, которая продолжает считать полуостров "оккупированной территорией".
Шок в украинских СМИ вызвала новость о скором пробном запуске поездов по Крымскому мосту. Первый тестовый состав на переправе ожидается этим летом. Он пройдет за несколько месяцев до запуска полноценного движения.
Окончательно железная дорога через Керченский пролив должна открыться к концу текущего года. Поезда по Крымскому мосту соединят Симферополь, Севастополь, Евпаторию с другими городами России и значительно облегчат путь для туристов на полуостров.
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