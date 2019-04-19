Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Панику среди украинцев вызвала новость о скором запуске
поездов по переправе. Планируется, что первые составы по Крымскому мосту пойдут
в тестовом режиме уже этим летом, за несколько месяцев до полноценного запуска.
Вице-премьер Крым Михаил Селезнев отметил, что со стороны Кубани и Крыма проложено первое железнодорожное полотно. Поезда на Крымском мосту опробуют в августе для окончательной регулировки процессов. "Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – подчеркнул он.
В украинских СМИ от таких новостей разразилась истерика. "Крымский мост: оккупанты неожиданно собрались запустить первый поезд" – с таким заголовком вышел материал в издании "Обозреватель", которое постоянно пытается выдать за правду сомнительную информацию о переправе.
В этом журналистам Незалежной помогают некоторые эксперты, озвучивающие нужные им тезисы. Один из них – сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.
Ученый предостерег от запуска железной дороги по Крымскому мосту. По его мнению, конструкция переправы может не выдержать массы многотонных составов.
И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года, обещают строители.
После запуска Симферополь, Севастополь и другие города полуострова будут связаны с 11 городами на "материковой" части России. Прямое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируется с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и по другим маршрутам.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Первый комментарий артиста
Он испортил впечатление от выступления звезды
Рядом с артисткой в самый ответственный момент оказался другой мужчина
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Алкаши
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Разница должна быть не меньше 7 лет
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?