Переправа через Керченский пролив – словно кость в горле беспокойных украинцев. Срочное сообщение о железной дороге на Крымском мосту довело жителей Незалежной до исступления.



Панику среди украинцев вызвала новость о скором запуске поездов по переправе. Планируется, что первые составы по Крымскому мосту пойдут в тестовом режиме уже этим летом, за несколько месяцев до полноценного запуска.



Вице-премьер Крым Михаил Селезнев отметил, что со стороны Кубани и Крыма проложено первое железнодорожное полотно. Поезда на Крымском мосту опробуют в августе для окончательной регулировки процессов. "Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – подчеркнул он.

В украинских СМИ от таких новостей разразилась истерика. "Крымский мост: оккупанты неожиданно собрались запустить первый поезд" – с таким заголовком вышел материал в издании "Обозреватель", которое постоянно пытается выдать за правду сомнительную информацию о переправе.

В этом журналистам Незалежной помогают некоторые эксперты, озвучивающие нужные им тезисы. Один из них – сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

Ученый предостерег от запуска железной дороги по Крымскому мосту. По его мнению, конструкция переправы может не выдержать массы многотонных составов.



И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику, железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут по Крымскому мосту в конце текущего года, обещают строители.

После запуска Симферополь, Севастополь и другие города полуострова будут связаны с 11 городами на "материковой" части России. Прямое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируется с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и по другим маршрутам.