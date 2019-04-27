Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет

Умерла Элина Быстрицкая Форум Скандальное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Суббота 27 апреля
Лента новостей
15:33
"Колхоз – дело добровольное": Варум впервые высказалась об изменах Агутина
13:48
Буйнова свалила опасная болезнь
13:31
Обвинение без доказательств: что происходит в деле Александры Лисицыной
13:10
Прятала мужа: личная жизнь Быстрицкой после смерти перестала быть тайной
13:05
Козловский променял сына на звезду Голливуда
12:30
"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
12:15
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
12:12
Умер участвовавший в сериале "Бригада" знаменитый художник
10:48
"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
10:32
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
08:12
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
06:27
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
04:18
Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
02:07
Антибиотики признали смертельно опасными
00:34
Прихвостней Порошенко втоптали в грязь после атаки на Путина
23:21
"Попахивает могилкой": молодую избранницу 55-летнего Деппа вывели на чистую воду
22:24
Как поживает отец умершей Началовой
21:50
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
21:49
В Подмосковье машина насмерть сбила чемпиона по плаванию
21:47
Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
21:21
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
20:49
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности
20:09
Глюк'оZа стала фанаткой молодого красавца
19:36
"Коля, напиши мне": народ в экстазе от повзрослевшего сына Лукашенко
19:18
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
19:03
Москвичей напугали сильными пожарами
18:43
"Стала настоящей легендой": Путин высказался о тяжелой утрате
18:41
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
18:37
"Братья Грим" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
18:32
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
18:10
Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка
17:31
Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
17:24
Известный художник-постановщик скончался на 81-м году жизни
16:56
"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
16:42
Рецепт пасхального кулича на итальянский манер
16:39
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
16:36
Гороскоп на май
16:27
"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян
16:23
Совет на выходные
16:02
Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей
15:55
В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек
15:54
Раздевшаяся Туктамышева побила Шарапову
15:44
В Финляндии выросла поддержка ядерной энергетики из-за боязни изменения климата
15:43
Домашние роды: за и против
15:37
ЦБ лишил лицензии Холдинвестбанк
15:29
Смерть Быстрицкой ударила Васильеву в самое сердце
15:24
"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
15:18
"Даже врачи этого не скажут": Соломин о причине смерти Быстрицкой
15:14
Жуткие кадры пожара в московском университете
14:57
Гендиректор "Телеканала 360" ушел в топ-менеджеры госоператора отходов
14:48
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
14:38
В Москве загорелся университет нефти и газа
14:31
Безрукова показала свою гладкую лисичку
14:22
Молитва сексуальной Цымбалюк-Романовской в храме взбесила народ
14:11
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
14:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года
14:01
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
13:31
Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой
13:27
Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа
13:24
На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам
12:47
Ад на востоке: жуткое ДТП в Москве (видео)
12:45
Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов дико мучается
12:33
Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга
12:32
Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
12:27
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
12:19
Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей
12:14
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
11:55
"НАШ ВОЯЖ": Слушатели НАШЕго Радио прокатились по государевой дороге до Торжка
11:50
Обширный инфаркт добил Садальского
11:43
Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
11:41
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
11:12
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
11:10
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
11:08
"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой
11:07
Главные события Москвы
11:00
Названы дата и место прощания с Быстрицкой
10:40
Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
10:27
Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники
10:23
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
10:19
"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак
10:12
Страдающей Гагариной предложили облиться водкой
09:59
Галерея Классической Фотографии приглашает на выставку мастеров кино и рекламы
09:38
Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами
09:32
Юбиляршу Пугачеву выставили в прозрачной юбке
09:10
Измученный Быков рассказал о страшном отравлении
08:45
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
08:37
"Давно из пещеры?": Собчак нагло "наехала" на Первый канал
08:34
Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"
07:00
Красавица Ходченкова бросила все силы на борьбу с сектантами
06:00
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина
05:00
Как правильно печь пасхальный кулич
03:00
Принц Гарри сбежал от Маркл накануне родов
01:00
Впавшая в истерику брюнетка из шоу "Дом-2" разнесла дверь в порыве гнева
23:00
Обливший Зеленского помоями Макаревич получил звонкую пощечину
21:54
Не Владимир и не Зеленский: вскрылось настоящее имя нового президента
21:54
Обворожительную Брежневу увидели на улице в полотенце
21:52
Ухудшилось здоровье: друг проболтался о наркотическом опыте Зеленского
21:51
"Она перед смертью почти не спала": страшное откровение подруги попавшей в рай Началовой
21:23
Фонд защиты национальных ценностей рассказал о вмешательстве США в политику Судана
21:04
Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на май
Как правильно печь пасхальный кулич
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
Как Наташа Ростова: москвичи влезают в долги ради Венского бала
Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года
Регионы

Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет

прочитано 401 раз

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет ЯК-18. Погибли два человека. 

СК возбудил уголовное дело по данному факту. Рассматривается несколько версий крушения: техническая неисправность судна, ошибка пилота и плохие погодные условия, передает Telegram-канал Mash.



27 апреля 2019, 14:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей

Актрису не видели даже соседи
Шоу-бизнес

Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации

Артист вышел в свет с сыновьями
Шоу-бизнес

Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"

Итоги голосования тщательно проверят
Шоу-бизнес

Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом

Гороскоп

Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru