Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет ЯК-18. Погибли два человека.
СК возбудил уголовное дело по данному факту. Рассматривается несколько версий крушения: техническая неисправность судна, ошибка пилота и плохие погодные условия, передает Telegram-канал Mash.
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