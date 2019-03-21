В Татарстане после прорыва нефтепровода загрязнена почва

15 марта между поселками Иске-Юрт и Чита в Пестречинском районе Татарстана произошла авария на нефтепроводе "Транснефть – Прикамье", передает портал inkazan.ru. Специалисты произвели забор снега с места ЧП и установили, что в его массе находится 78% ненфтепродуктов. Он относится ко второму классу опасности. Площадь загрязненной почвы составила 700 квадратных метров. Причем нефтепродукты разлились на земли сельскохозяйственного назначения.
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