На Урале ребенку на голову упала глыба снега

20 марта с балкона одного из домов в городе Каменск-Уральский Свердловской области на голову ребенка упала снежная глыба, передает портал tagilcity.ru. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе, предстоит определить степень тяжести нанесенного вреда здоровью мальчика.
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