В окрестностях Тюмени массово умирают молодые косули

Обеспокоенные жители Сладковского района Тюменской области обратились в охотнадзор. Они рассказали, что находят туши мертвых косуль. В ведомстве подчеркнули, что уже зарегистрированы семь подобных случаев, передает портал nashgorod.ru. При этом возраст мертвых животных не превышает года. В охотнадзоре считают, что они гибнут по естественным причинам – из-за недостатка пищи. После заявления от граждан будет проведена дополнительная проверка. В Тюменской области живет порядка 34 тысяч косуль. Животные находятся под охраной государства.