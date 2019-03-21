В окрестностях Тюмени массово умирают молодые косули

Обеспокоенные жители Сладковского района Тюменской области обратились в охотнадзор. Они рассказали, что находят туши мертвых косуль. В ведомстве подчеркнули, что уже зарегистрированы семь подобных случаев, передает портал nashgorod.ru. При этом возраст мертвых животных не превышает года. В охотнадзоре считают, что они гибнут по естественным причинам – из-за недостатка пищи. После заявления от граждан будет проведена дополнительная проверка. В Тюменской области живет порядка 34 тысяч косуль. Животные находятся под охраной государства.
Артистку провожают в последний путь
Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Медики упустили драгоценное время
Актер снова стал завидным холостяком
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Как вернуться в семью?
Люди меня используют
Посоветуйте легкую диету для похудения
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Жена шарится по карманам
Виктория
Пауза в отношениях это конец?
Дочь хочет сделать тату
Мужчины не ценят хорошего отношения
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Хочу ее мужа
Куриная диета
Борбата с алкохола е възможна
Жизнь после развода.
Препод намекает на секс
Фейсбук
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Женщина обеспечивает мужчину
Колоть губы во время беременности
3 сигареты в день много?