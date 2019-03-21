В Нижнем Новгороде школьник умер в недостроенном здании

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 13-летний ребенок играл с друзьями в недостроенном здании. Внезапно он оступился и упал в шахту лифта, передает портал newsnn.ru. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастного. По факту произошедшего проводится проверка.
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