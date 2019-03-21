На пепелище под Новгородом нашли труп

Днем 21 марта в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Гряды в Маловишерском районе Новгородской области, передает портал FlashNord. После тушения огня было обнаружено тело женщины, личность которой не установлена. Чтобы выяснить точные причины ее смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Определением обстоятельств ЧП заняты следователи.
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