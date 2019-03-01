Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане

В грязном вольере во дворе заброшенной заправочной станции в Дагестане живут двое медвежат. Хозяина животных, который бросил их на произвол судьбы, ищут, передает Пятый канал. Сообщается, что сперва он хотел заработать на медвежатах, предлагая проезжающим сфотографироваться с ними за деньги. Затем же оставил эту затею и бросил на верную смерть. Изредка их подкармливают случайные путешественники. Здоровье медвежат серьезно подорвано. Нерадивому хозяину грозит наказание в соответствии с новым законом о жестоком обращении с животными.