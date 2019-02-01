При обрушении заброшенного дома под Омском погиб человек

При обрушении в заброшенном доме в селе Ситниково Нижнеомского района Омской области погиб 48-летний мужчина, передает портал gorod55.ru. Сообщается, что он приехал в гости к родственникам и решил при помощи лома демонтировать доски пустующего строения. Их мужчина планировал использовать для отопления жилья. Однако его действия привели к нарушению конструкции и обрушению потолка. Тело погибшего было обнаружено на следующий день. По факту произошедшего проводится проверка.
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