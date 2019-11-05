В Казани из-за пожара в многоэтажном доме госпитализировали 8 человек

В Казани после пожара в многоквартирном жилом доме были госпитализированы восемь человек. В их числе оказались пятеро детей.
Чтобы покинуть опасную зону, людям потребовалась помощь спасателей. Пожарным хватило 40 минут, чтобы полностью справиться с пожаром. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам, пишет сайт VSE42.RU.
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