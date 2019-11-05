Житель Ленобласти погиб под колесами поезда

В районе железнодорожной станции Зеленогорск Курортного района Петербурга произошла трагедия. За платформой станции пассажиры обнаружили обезглавленное тело мужчины.

По данным газеты "Петербургский дневник", житель Ленобласти попал под колеса поезда. Обстоятельства произошедшего пока не установлены.