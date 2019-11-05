В Петербурге светофор рухнул на проезжающую мимо иномарку

В Петербурге на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина светофор упал на проезжающий мимо автомобиль.
По данным ИА "Невские новости", кроме транспорта в аварии никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники ДПС. светофор, Очевидцы рассказали, что светофор уже с полгода качался из-за ветра.
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