Сотрудник банка в Петербурге украл у клиента деньги из-за ипотеки

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга, который украл деньги при помощи карты клиента кредитного учреждения. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.
Согласно данным издания "Невские новости", в декабре 2018 года работник банка изготовил локальную карту на имя одного из клиентов. Он снял в банкомате 20 тысяч рублей и потратил их на погашение задолженности по ипотечному договору.
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