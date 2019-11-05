Машина каршеринга вылетела в кювет на шоссе в Петербурге

На Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге произошла авария с участием одного автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
По данным издания "Невские новости", водитель каршеринговой машины не справился с управлением и вылетел в придорожную канаву. Иномарка воткнулась носом в землю.
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