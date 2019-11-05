Житель Петербурга не смог перепрыгнуть с крыши на крышу и разбился

Во дворе на улице Шкапина, где находится расселенный и заброшенный дом, нашли тело неизвестного мужчины. По словам очевидцев, он упал с крыши.
Как передает издание "Невские новости", полицейские не смогли сразу установить личность погибшего, так как при нем не было документов. Правоохранители задержали и доставили в участок другого молодого человека, который рассказал о произошедшем.
По его словам, он вместе с другом приехал к заброшенному зданию, они поднялись наверх, где попытались перепрыгнуть на другую крышу. В итоге его товарищ не рассчитал сил и упал вниз.
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