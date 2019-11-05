Добровольцы помогли жителям дома в Одинцове потушить пожар

В ночь на 5 ноября в доме №80 на улице Чистяковой в подмосковном Одинцово загорелась квартира на девятом этаже. Благодаря быстрой реакции жильцов и прохожих с возгоранием удалось справиться без помощи пожарных.
По данным издания "Подмосковье сегодня", один из жильцов дома возвращался с работы домой и услышал крики о помощи. Он позвал людей, взял огнетушители и пошел наверх. Храбрецам удалось вывести взрослых и детей и потушить пожар.
В это время вызванные спасатели застряли в одном из дворов из-за припаркованных машин. В итоге пожарным пришлось выходить из спецмашин и пешком добираться до места происшествия.
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