В Петрозаводске охранник до полусмерти избил покупателя из-за бутылки водки

В Петрозаводске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ЧОП. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью покупателя.
По данным FlashNord, фигурант до полусмерти избил подозреваемого в краже бутылки водки. В результате здоровью задержанного за мелкую кражу был причинен тяжкий вред. Уголовное дело передано в суд.
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