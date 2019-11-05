Распух и посинел: золотые руки врачей спасли половой орган жителя Подмосковья от ампутации

Сотрудники "Мособлпожспаса" в Можайске приняли участие в необычной миссии спасения. Им пришлось помогать врачам снимать с полового органа пациента застрявшую металлическую гайку.
По данным издания "Подмосковье сегодня", предмет нужно было экстренно снять, так как орган пациента распух и посинел, и последствия могли быть необратимыми. Еще по пути в больницу спасатели решили применить для спиливания гайки гравировочный аппарат. Потребовалось 40 минут, чтобы снять необычное украшение.
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