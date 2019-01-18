В Башкирии голый окровавленный дебошир напал на полицейских

Внимание посетителей одного из рынков города Белорецк в Башкирии привлек странный молодой человек, который разгуливал голышом по крышам торговых павильонов, передает портал ToDay News Ufa. Картину дополнял тот факт, что дебошир был покрыт кровью и делал странные пассы руками, словно танцуя под одному ему слышную музыку. Этот импровизированный концерт попытались прервать полицейские, однако буян напал на них и принялся звать на помощь. В конечном итоге его удалось скрутить и увести подальше от любопытствующих прохожих. Подробности произошедшего устанавливаются.