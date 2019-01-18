В Ставрополье умерла избитая грабителями ветеран ВОВ

В больнице от травм скончалась 97-летняя жительница села Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Неустановленные злоумышленники ворвались к ней в дом через окно, избили и похитили паспорт и деньги, передает "Царьград". Женщина была ветераном Великой Отечественной войны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Делом занимаются самые опытные следователи. Ведется поиск преступников.
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