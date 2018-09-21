В Удмуртии женщина ушла из дома и бросила троих детей

В Удмуртии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодой женщины. Она проживала в Завьяловском районе со своим сожителем, совместным 4-летним ребенком и двумя своими детьми – 11 и 9 лет.
Недавно женщина в состоянии алкогольного опьянения ушла из дома, стала жить и работать в одном из кафе, где также злоупотребляла спиртными напитками. Почти четыре месяца она не давала о себе знать, не интересовалась судьбой своих детей. Местонахождение женщины установлено, однако возвращаться домой она не намерена, передает udm-info.ru.
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