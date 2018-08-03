Шашлык из утки в Удмуртии довел до убийства

В удмуртском поселке Кизнер во время праздничного застолья произошла трагедия. 35-летний местный житель пригласил к себе домой друзей, чтобы отпраздновать рождение ребенка, передает udm-info.ru.
В какой-то момент мужчины решили приготовить шашлык из утки, один из гостей отправился во двор ловить птицу. Однако был сильно пьян и по дороге уснул. Обнаружив спящего гостя, хозяин избил его. От полученных травм пострадавший скончался.
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