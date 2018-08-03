Убийца российского полковника внезапно умер в тюрьме

Осужденный на 15 лет лишения свободы за убийство полковника Юрия Буданова скончался в колонии в Омске. Причиной смерти преступника стала остановка сердца.
Сообщается, что приговоренный к сроку Юсуп Темирханов всегда испытывал проблемы со здоровьем, передает НСН. Более того, этот аргумент защита планировала использовать освобождения убийцы. Напомним, что в 2011 году Темирханов восемь раз выстрелил в Буданова. Мотивом преступления называют личную месть.
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