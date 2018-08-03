Американец доплыл до Чукотки ради политического убежища

На Чукотке российские пограничники задержали гражданина США. Он доплыл до другого континента на лодке, чтобы получить политическое убежище.
При себе у американца было водительское удостоверение. Он заявил, что во время рыбалки решил бежать из США в Китай. Мужчина сбился с пути и оказался в России, пишет Ura.ru.
Иностранца отправят в Анадырь. Ему предстоит пройти психиатрическое обследование.
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