Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек

Два человека погибли и еще четверо госпитализированы после столкновения трех машин под Волгоградом. ДТП произошло на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в Камышинском районе.

От полученных травм на месте аварии скончались женщина-водитель и ее пассажирка, передает Russia Today. Помимо этого, четыре человека, среди которых были несовершеннолетние, доставлены в больницу, сообщает телеканал "360".