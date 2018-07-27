Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке

В Ямало-Ненецком автономном округе на реке Таз мужчина, управляя моторной лодкой, врезался в берег, сообщает Ura.ru. Инцидент произошел ночью, когда во время поворота он не справился с управлением и лодка врезалась в берег. В результате за бортом оказался спящий шестилетний сын мужчины и приятель.



Отец попытался спасти людей, но обнаружить мальчика не смог. Спасти ему удалось лишь своего друга. Начата доследственная проверка.