Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке

В Ямало-Ненецком
автономном округе на реке Таз мужчина, управляя моторной лодкой, врезался в
берег, сообщает Ura.ru. Инцидент произошел ночью, когда во время поворота он не
справился с управлением и лодка врезалась в берег. В результате за бортом
оказался спящий шестилетний сын мужчины и приятель.
Отец попытался спасти людей, но обнаружить мальчика не смог. Спасти ему удалось лишь своего друга. Начата доследственная проверка.
Врачи не смогли спасти драматурга
Певец попал в больницу без сознания
По данным СМИ, певец оказался на грани нищеты
Артистка опубликовала свежее фото