Уфимца зверски избили из-за коллеги-должника

В Уфе ограбили бизнесмена из-за долга его друга. По данным ToDay News Ufa, трое мужчин затащили в машину управляющего автоцентром и потребовали отдать деньги, которые задолжал его коллега.

Предпринимателя избили и, угрожая ножом, отобрали ключи от служебного автомобиля за 3,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.