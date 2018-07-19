Душераздирающие подробности убийства российской модели
Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей два месяца. Огласили правоохранители и предварительные мотивы преступления.
Есть версия, что злоумышленник забил молотком 29-летнюю девушку из-за долгов. Житель Магнитогорска задумал преступление, чтобы расплатиться с кредиторами, передает "Первый областной".
Для погашения задолженностей он решил присвоить автомобиль девушки, который та выставила на продажу, и впоследствии выручить с него крупную сумму. В следственном изоляторе мужчина пробудет до сентября.
Напомним, Ксения Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын. Последнее время семья жила в США. В Челябинскую область она приехала к родителям, чтобы продать Skoda Octavia. Покупателя и своего палача Мецгер нашла по телефону. 16 июля девушка пропала, а через сутки ее тело нашли в лесополосе.
Ранее Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. Судя по снимкам, она была открытым, счастливым и светлым человеком. У россиянки много фото с семьей.
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