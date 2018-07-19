Семья утонула в собственном доме

Два человека погибли в результате продолжающегося наводнения в Оренбургской области. Семейная пара утонула в собственном доме.

Более 17 миллиметров осадков выпало на территории Шарлыкского района, где расположен поселок Зеркло. Трагический оборот дело приняло вечером 18 июля. Незаконно построенная в селе дамба не выдержала напора воды, и потоки хлынули в дома.

"Из-за того что были серьезные ливни в Шарлыкском районе, произошло разрушение незаконно возведенной дамбы гидросооружения. В связи с этим были подтоплены несколько домовладений", – сообщила руководитель пресс-службы губернатора Оренбургской области Елена Лапаева.

Это случилось в районе 22:00 по местному времени. Затопило пять домов. Пожилая пара, проживавшая в одном из них, не смогла спастись. Мужчина в прошлом работал учителем, инвалид.

"Он был в гараже, а она в доме. Жили возле речки. Вода в доме не дошла до потолка десять сантиметров", – рассказали жители поселка. Остальных людей, оказавшихся в опасной зоне, эвакуировали, в том числе беременную женщину.

Системы энерго-, газо– и водоснабжения в населенном пункте функционируют в штатном режиме. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В МЧС отметили, что дамба в поселке была построена незаконно. Назначена прокурорская проверка – сотрудникам ведомства предстоит выяснить, кто возводил гидротехническое сооружение, передает Оrenday.