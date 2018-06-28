Петербуржец получил девять лет колонии за неудачное убийство своей семьи

Суд приговорил 37-летнего жителя Санкт-Петербурга к девяти годам колонии за попытку убить жену и дочь, сообщает FlashNord. Находясь в квартире, пьяный мужчина поссорился с домочадцами. Разозлившись, он нанес два удара ножом жене и один дочери.
К счастью, довести преступный умысел до конца он не смог. Потерпевшим была своевременно оказана медицинская помощь.
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