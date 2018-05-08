Астролога наказали за предсказание о победе Путина

Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности известного приморского астролога. Александр Ремпель оштрафован за предсказание о победе Владимира Путина: свой прогноз он обнародовал в предвыборный период.

Объясняя Роскомнадзору свои мотивы, Александр Ремпель признается: он понятия не имел, что астрологические прогнозы тоже публиковать нельзя.

"Меня Роскомнадзор оштрафовал за прогноз выборов президента. Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина В.В., что и произошло", — сообщил Ремпель.

Свое предсказание итогов выборов президента России, которые прошли в марте 2018 года, астролог опубликовал в газете "Джентри", главным редактором которой является, а также на своей странице в соцсети Facebook. Ремпель посвятил Владимиру Путину всего одно предложение – просто отметив, что в 2018 году он станет президентом.

Юристы говорят, что в соответствии с законом о выборах в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов. Ремпель со своим предсказанием как раз попал в этот промежуток. С одной стороны, получить штраф за астрологический прогноз забавно. С другой – это является прогнозированием результатов выборов, пояснили эксперты информационному агентству PrimaMedia. Так что астрологу, скорее всего, придется раскошелится на 2,5 тысячи рублей.

Александр Ремпель неоднократно выступал с политическими прогнозами. В 2011-м он также предрек победу Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а Дмитрию Медведеву пообещал уход из политики к 2017-му. В 2017 году астролог "поставил крест" на политической карьере Алексея Навального и сообщил, что человек с такой фамилией никогда не сможет стать президентом.

Свой спор с Роскомнадзором Ремпель завершил угрожающим обещанием: составить для ведомства подробный астрологический прогноз.