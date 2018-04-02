В "Зимней вишне" нашли новые нарушения

Сотрудники Следственного комитета России нашли новые нарушения в торговом центре "Зимняя вишня". Как оказалось, в детском зале и кинотеатре были проблемы с проводкой.
"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал. Причина пожара, предположительно, – короткое замыкание", – заявил представитель ведомства. Кроме того, стало известно, что пучок проводов буквально свисал над детским бассейном с мягкими кубиками, передает "Утро.ru".
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