Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней

Появились подробности крушения самолета Воронежской области 12 апреля. Лайнер учебной базы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков потерпел аварию около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.

Взлетевший с Борисоглебского аэродрома штурмовик выполнял полет в Грибановском районе. На борту находились летчик-инструктор и курсант.

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В сложившейся ситуации мужчины повели себя героически. Заметив технические неполадки, военные успели увести самолет подальше от населенных пунктов и тем самым спасли сотни жизней. Оба катапультировались, их состояние оценивается как нормальное, пишет сайт "Комсомольская правда – Воронеж".

В администрации Большеалабухского сельского поселения рассказали, что ЧП произошло между селами Большие Алабухи и Власовка. Расстояние между населенными пунктами – около трех километров. "Мы услышали громкий взрыв. Подумали, газ. Потом увидели дым. Его было видно за километр. Местные жители также видели два парашюта", – поделилась сотрудница сельской администрации Наталья Сорокина.

Як-130 упал в районе затопленного при половодье моста через реку Ворона. Одного из летчиков из воды вытащил лодочник Сергей Бондарев, работающий в районе переправы. Ему прямо на месте оказали первую помощь сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, у парня немного повреждена рука.



Вскоре нашли и второго летчика-инструктора. Обоих мужчин отправили в военный госпиталь Борисоглебска. Летчики быстро вышли на связь с аэродромом, передает телеканал "360".