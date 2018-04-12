В Подмосковье поймали домушников из Молдавии

В Подольске задержаны двое выходцев из Молдавии. Молодых людей подозревают в совершении серий краж. Злоумышленники проникали в чужие дома через окно и забирали дорогостоящую технику.

Задержанные дали признательные показания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального управление МВД России.